Kumail Nanjiani interpreterà Booster Gold lo conferma il protagonista di Blue Beetle

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024), loildiLe voci secondo cui la star di Eternalsavrebbe interpretatonella prossima serie DC Studios/Maxdella DCU sono emerse per la prima volta all’inizio di questo mese e un segno molto significativo che questa voce fosse effettivamente vera è stato il fatto che il co-presidente della DC Studios James Gunn non ha utilizzato X/Twitter o Threads per smentirla. Ora, The Cosmic Circus ha aggiunto di aver parlato con la star diXolo Maridueña (che è uno dei pochi attori che hanno fatto il salto dal DCEU al DCU), e lui hato cheeffettivamente