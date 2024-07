Inter Marotta | Ristrutturazione San Siro? Persone dedicate affrontano questo tema

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente dell’Giuseppeha parlato a margine della presentazione del francobollo celebrativo per lo scudetto della seconda stella.pellato sulla questione del progettato presentato da Webuild per ladi San, il numero uno dei nerazzurri ha risposto che “ci sonoche stanno affrontandoche come sapete è unmolto importante per noi: tutto a tempo debito”. Passando al calcio giocato e al mercato,si è detto soddisfatto per l’innesto di Taremi. “Siamo contenti. I miei colleghi Ausilio e Baccin sono stati molto tempestivi nell’assicurarsi le sue prestazioni. Lo consideriamo un grande contributo. Altre operazioni in entrata? Vedremo”. Mentre in uscita, su Valentìn Carboni, “stiamo ragionando col Marsiglia, ma credo che chiuderemo con una cessione a titolo temporaneo tenendolo sempre sotto controllo”.