Incendio immenso | ordinanza del sindaco di Eboli per la sicurezza dei cittadini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)(Salerno) – Ildi, Mario Conte, ha firmato stasera unaper chiedere ai residenti delle zone periferiche vicine all’area militare di Persano di tenere porte e finestre chiuse “fino a cessato allarme”. La decisione arriva a seguito dell’di alcune migliaia di ecoballe di rifiuti. Località interessate dall’Il provvedimento riguarda specificamente le località di Foce Sele, Tavernanova e Santa Cecilia. La misura è volta a prevenire rischi per la salute della popolazione locale a causa della nube di fumo generata dall’. Verifica sui prodotti ortofrutticoli Ilha inoltre disposto che, per due giorni, si effettuino controlli per verificare l’eventuale presenza di residui di combustione sui prodotti ortofrutticoli coltivati in campo aperto.