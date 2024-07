Il sindaco e la partita degli aeroporti | Rimini può aiutare Bologna Ma ora basta guerre tra gli scali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) “I problemi di sovracrescita dipossono diventare il motivo perché si crei una rete aeroportuale in cui ogni scalo abbia i suoi voli, adeguati alle peculiarità dei rispettivi territori”. Ildi, Jamil Sadegholvaad, guarda al Fellini e pensa alle parole deldi Forlì, Gian Luca Zattini., ha letto l’intervento deldi Forlì, Zattini, pronto a ‘dirottare’ sul Ridolfi i voli in eccesso al Marconi? “Zattini si è reso disponibile a prendere alcuni voli se, in affanno, comincia a scartare. Vorrei ricordare che glisono privati. Quello dilo è, quello di Forlì anche, compresie Parma. Non si possono confondere i desiderata con le competenze e nemmeno semplificare troppo la realtà. Per operazioni di questo genere nonsolo la buona volontà e il buon senso.