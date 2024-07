I ricavi di Brembo nel semestre salgono a oltre 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)chiude il primodell'anno conduedi euro (2.004 milioni), in crescita del 2,8% rispetto al primodell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 156,3 milioni, in calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 351,4 milioni, in crescita del 2,1% rispetto al primodell'anno scorso. Gli investimenti si attestano a 186,5 milioni. Nelil settore auto è in crescita del 4,3%, le applicazioni per motocicli dell'1%, le competizioni del 3,8%. I veicoli commerciali calano del 6,1%. A livello geografico, le vendite calano in Italia dell'1,7%, mentre crescono in Germania dell'1,7%, in Francia del 7,3%, nel Regno Unito del 20,5%.