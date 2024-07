Granaretto Vecchia senz’acqua intervento di Acea

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Fiumicino, 30 luglio 2024 – – I residenti del condominio di, situato in via di26, dal 1° luglio, stanno affrontando disagi a causa della carenza di acqua potabile. In risposta alla segnalazione,Ato2 ha effettuato undopo le verifiche richieste dall’Amministrazione Comunale. La misurazione della pressione di esercizio al contatore del condominio, ha confermato il corretto funzionamento della rete di distribuzione. Tuttavia, è stato riscontrato una criticità nel riduttore di pressione dell’impianto privato del condominio, identificato come la causa principale dei cali di pressione.