Frumento tenero la produzione nazionale è in contrazione dell’8%

(Di martedì 30 luglio 2024) Italmopa, Associazione industriali mugnai d’Italia: “La qualità delè complessivamente insufficiente” Roma. Secondo Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a Confindustria e FederPrima – Federazione italiana delle imprese dei cereali, della nutrizione animale e delle carni, la2024 diè caratterizzata da una, valutabile in misuracirca, dei volumi produttivi – per via, soprattutto, della riduzione delle rese cerealicole – e potrebbe pertanto situarsi in 2,85 Milioni di tonnellate circa. Il nuovo raccolto presenta, inoltre, sotto il profilo qualitativo, alcune severe criticità, rispetto alle esigenze dell’Industria molitoria, riconducibili agli andamenti climatici sfavorevoli.