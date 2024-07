Fiumicino il monito di Baccini all’opposizione | Mantenere un dialogo costruttivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Durante il Consiglio comunale il sindaco, Mario, ha sottolineato l’importanza di un dibattito politicoe positivo, per il bene della città. Focus dell’intervento del Primo Cittadino è stato la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che non è semplicemente una “fase di architettura amministrativa e finanziaria, ma una revisione contabile delle variazioni fatte in questo ultimo anno innestate nella fase del DUP”. “Quando le diverse esperienze si confrontano è sempre la democrazia a vincere. Il nostro impegno è quello dialto il dibattito politico a vantaggio di tutta la comunità anche se, in alcune situazioni, abbiamo dovuto evitare di rispondere alle provocazioni di una ‘ opposizione ‘poco illuminata’, scegliendo la comunicazione diretta con i cittadini e dimostrare con i fatti il risultato delle nostre scelte.