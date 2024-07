Ermini incarico Spininvest per nuovo percorso di trasparenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) "Ho accettato l'di presidente del cda diperché mi è stato proposto di prestare la mia opera professionale per accompagnare unin grado di garantire continuità al gruppo industriale, nel segno dellae della legalità e anche a tutela e garanzia delle centinaia di lavoratori e del loro posto di lavoro". Così Davidin una nota a proposito della nomina a presidente della holding del gruppo di proprietà di Aldo Spinelli, l'imprenditore indagato nell'inchiesta di Genova. "Se non fosse stato così non credo che la proposta sarebbe stata rivolta a me - scrive-. Il mioistituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina e onore e così sarà anche adesso. Le vicende processuali non entrano in alcun modo nella mia scelta.