Canottaggio semifinali 2 di coppia femminile oggi in tv | canale orario e diretta streaming Parigi 2024

(Di martedì 30 luglio 2024) Iltorna in acqua con ledel 2 di, valide per i Giochi Olimpici di. Impegnate Stefania Gobbi e Clara Guerra. Le azzurre tenteranno di strappare l’accesso alla finale. L’Italia Team è stato inserito nella prima semifinale con Olanda, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Francia e Irlanda. Nella seconda ci saranno Norvegia, Usa, Australia, Romania, Gran Bretagna e Cina. Prima semifinale ore 10.50, seconda ore 11.20. TUTTI I RISULTATI DI LUNEDÌ 29 LUGLIO ITALIANI IN GARA LUNEDÌ 29 LUGLIO IL CALENDARIO DIGIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DISPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso saranno presenti.