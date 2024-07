Calciomercato Milan c’è anche Rui Patricio per sostituire Marco Sportiello  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), c’èl’ex portiere della Roma Ruiin corsa per. Ecco la situazione C’èRuinella lista per i possibili sostituti di– che si è infortunato nella tournée americana prima della sfida poi vinta 3-2 contro il Mster City. Il problema alla mano accusato è, infatti, più grave del previsto e terrà l’ex portiere dell’Atalanta lontano dai campi da gioco per circa 2/3 mesi. Ecco che allora, il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada è costretto a tornare sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato propostoil portiere che si è svincolato dalla Roma Rui. Il portoghese, al, troverebbe il connazionale Paulo Fonseca. Al momento, però, il 36enne non è la prima scelta, visto che il favorito sembra Scuffet del Cagliari.