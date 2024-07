Autonomia | Fratoianni ' Meloni dalla parte sbagliata noi da quella giusta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Raggiunte le 300mila firme online in appena 4 giorni, per il referendum che fermi l'differenziata e salvi l'unità dell'Italia. È l'ennesima dimostrazione di quanto il governo dei Fratelli di mezza Italia e della Lega dei ricchi sia molto lontano dalle reali priorità e sensibilità degli italiani". Lo scrive su Facebook Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Questacipazione straordinaria dice una volta di più di quanto per i cittadini italiani i principi sancitinostra Costituzione - prosegue il leader di SI - siano inviolabili e da tutelare. E fra questi principi ci sono i diritti interi e uguali per tutte e tutti, a prescinderecondizione economica e dal luogo di nascita.- conclude- noi".