Acea | vendite furgoni Ue I sem +15% Diesel cresce bev in calo

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (askanews) – Nel primo semestre 2024 in Ue ledi(Lcv) sono aumentate del 15% a 840.409 unità, trainate da una crescita a due cifre nei mercati chiave. A guidare i rialzi, spiega l’, l’Associazione dei costruttori europei, la Germania 19,3%, seguita dalla Spagna al 18,5%, dall’Italia al 17,8% e dalla Francia al 10,5%. Le immatricolazioni di camion hanno registrato un aumento più modesto del 3%, per un totale di 183.295 unità. La crescita è stata trainata da un aumento del 18,2% nelledi camion medi, mentre i camion pesanti sono rimasti stabili. Spagna e Italia hanno guidato con guadagni a due cifre rispettivamente del 21,7% e del 10,5%. Ledi autobus hanno avuto un forte inizio d’anno, con immatricolazioni in aumento del 28,6% a 20.370 unità.