Vuoto esistenziale assoluto | Cecchettin e Turetta Crepet a valanga

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Quel delitto è maturato nell'assoluta solitudine": Paolo, che fin dai primi attimi di terrore in cui nulla si sapeva di Giuliaha seguito e commentato la vicenda, è tornato ospite a Pomeriggio Cinque per analizzare ancora una volta che cosa può aver fatto scattare nella testa dell'omicida reo confesso Filippoil desiderio di provare a possedere la ex fidanzata fino a ucciderla. "La solitudine di un ragazzo, che manda centinaia di messaggi a una ragazza per due anni, e di una ragazza, che ha ricevuto e forse avrà anche risposto in parte a centinaia di messaggi in due anni", ha spiegato lo psichiatra in collegamento con lo studio della trasmissione di informazione e di attualità.