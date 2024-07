Violentata a 15 Anni e Abbandonata in Strada Sotto Inchiesta un Minorenne

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Teramo - Una ragazza di 15è stata aggredita eda unmentre si trovava in vacanza con i genitori ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L'aggressione è avvenuta nei pressi di una discoteca, dove la giovane aveva incontrato il suo aggressore, un ragazzo conosciuto quella stessa sera. La serata della giovane vittima è iniziata con una visita alla discoteca, durante la quale ha socializzato con il ragazzo che l'ha poi invitata per una passeggiata lungo la spiaggia. La situazione è degenerata in un vicolo buio e isolato dove la ragazza ha subito la violenza sessuale. Nonostante le gravi condizioni fisiche e psicologiche, la ragazza è riuscita a tornare dai genitori, che l'hanno portata immediatamente all'ospedale di Giulianova. Successivamente è stata trasferita al nosocomio di Teramo per ulteriori accertamenti.