Un morto e due donne ferite brutto incidente stradale tra più mezzi | finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terribilenel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio, poco dopo le 15.30. Lanel tratto di strada nei pressi di Piazza al Serchio, comune in provincia di Lucca. Tre, due moto e un’auto, sono rimasti coinvolti. Per un uomo, Nicola Chiellini di 58 anni, non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste, portate in ospedale, le condizioni di una di loro, una ventenne, sarebbero serie. Ancora da capire la dinamica. >>“Non so come va a finire”. Eleonora Giorgi choc sulla malattia: “Qual è la mia situazione ora” A quanto si apprende, una 66enne a bordo di un Renault Clio, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando la moto sulla quale viaggiava Chiellini insieme alla ventenne.