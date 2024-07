The Walking Dead | Dead City 2 Maggie e Negan vanno in guerra nel trailer della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel corso del panel di The, tenutosi nelle scorse ore al Comic-Con di San Diego, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, hanno presentato il primoprossimadi The(che debutterà nel 2025 su AMC e AMC+). Ancora non sappiamo se e quando gli spin-off di Thearriveranno in Italia. Ecco il: “Nella crescenteper il controllo di Manhattan,si trovano intrappolati su fronti opposti”, si legge nella sinossi ufficiale. “Mentre le loro strade si intrecciano, si rendono conto che la via d’uscita per entrambi è più complicata e straziante di quanto avessero mai immaginato”. “Il vecchio mondo era truccato. Progettato per farci a pezzi”, dice la Dama alleata di Burazi in voice over. “Questo era il mondo dei morti”.