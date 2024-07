Tennis Parigi 2024 Errani | Non era una partita facile Garcia Parry da studiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sarae Jasmine Paolini accedono al secondo turno del torneo didi doppio femminile, valido per i Giochi Olimpici di. La coppia azzurra ha battuto senza particolari patemi il duo neozelandese Routliffe/Sun in due set (6-2 6-3). Ora affronteranno il duo francese, che ha sconfitto in rimonta la coppia olandese Rus/Schuurs. Queste le parole delle azzurre alla stampa. Paolini: “Era un match che sulla carta poteva essere complicato, ma siamo state brave sin dall’inizio a gestire le neozelandesi ed è andata bene. Sono contenta di aver giocato due buone partite oggi (singolare e doppio ndr.) e di aver ottenuto due vittorie. Tengo a entrambi i tornei allo stesso modo”: “Sapevamo che non era una, soprattutto perché era un primo turno. Le francesiandranno analizzate.