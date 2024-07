Tennis capolavoro di Errani Vavassori! Asfaltano Andreeva Medvedev e approdano ai quarti del doppio misto a Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Saraed Andreaaidi finale del torneo didelle Olimpiadi di: gli azzurri regolano gli atleti individuali neutrali Daniile Mirracon il netto score di 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco. La coppia italiana affronterà al prossimo turno i neerlandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs. Nel primo set c’è grande equilibrio nelle fasi iniziali, tanto che nei primi sette game si arriva una sola volta ai vantaggi, ma gli azzurri si salvano senza concedere palle break. L’ottavo gioco rappresenta il turning point della frazione e dell’intero match: una, due, tre break point in favore degli italiani, ma alla fine il quarto è quello buono, che vale il 5-3 e spedisce gli azzurri a servire per il set. Turno in battuta tenuto a zero e chiusura sul 6-3 in 35?.