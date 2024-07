Sinead O’ Connor rivelate dopo un anno le cause di morte

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ad undalla scomparsa, sono stateleesatte del decesso diO’. Il certificato didella cantautrice, ritrovata senza vita il 26 luglio 2023, è stato depositato negli scorsi giorni dalla famiglia e reso pubblico dalla stampa irlandese.O’, quali sono lediÈ passato unda quandoO’, indimenticabile interpete di Nothing compares to you, fu ritrovata senza vita nella sua abituazione di Londra. Solo nelle scorse ore, tuttavia, sono state rese note lespecifiche della suadall’Irish Independent, che ha citato il certificato diufficiale depositato dalla famiglia della cantante. A stroncaresarebbe stata una malattia polmonare ostruttiva e cronica, come si legge sul documento.