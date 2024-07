Silvia Costa | Meloni-Schlein? Ecco cosa penso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’ex deputata Dc in un’intervista a ‘La Repubblica’ si sofferma sued esprime il suo pensiero sul premier e sulla leader Pd. Tra le donne protagoniste nella nostra politica c’è stata sicuramente Silva. L’ex deputata Dc in un’intervista a La Repubblica ripercorre la sua esperienza in Parlamento ricordando il “non mollare mai” che Nilde Iotti le ha detto oppure il fatto che De Mita non riusciva a guardarla negli occhi ai tempi.– cityrumors.it – foto AnsaMa per lal’intervista è l’occasione anche di dire la sua su, le prime donne leader della politica moderna. Di certo le due, nonostante il continuo botta e risposta a distanza, rappresentano due punti di riferimento per la politica italiana e per chi vuole intraprendere una carriera simile in futuro. Il pensiero disu– cityrumors.