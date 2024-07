Re Carlo ultime notizie | i dolci soprannomi usati con Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha un ruolo sempre più importante a corte. Ha saputo ritagliarsi uno spazio notevole, divenendo un tassello imprescindibile. Un elemento d’equilibrio anche tra Ree suo figlio William, che nel corso degli anni hanno sperimentato numerose tensioni. Oggi il rapporto tra suocero e nuora è straordinario e alcuni dettagli lo evidenziano chiaramente., un rapporto splendido Negli anni si è formato un rapporto splendido tra ReIII e sua nuora,. La principessa del Galles è una presenza chiave a corte sotto vari aspetti. Sembra davvero in grado di prendere tutti dal verso giusto, eccezion fatta per Meghan Markle. Le due non si sarebbero infatti mai trovate sotto l’aspetto caratteriale. Stando a quanto riportato dal quotidiano Hello!, il rapporto si è rafforzato estremamente dopo le diagnosi di tumore.