Qualiano | operazione di pulizia sulla Grande Viabilità

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da questa mattina in corso unadi rimozione di rifiuti sull’asse diDa questa mattina gli operatori stagionali dellaMultiservizi sono al lavoro per rimuovere l’enorme quantità di rifiuti presenti. In un caldo asfissiante come quello di oggi gli operatori hanno rimosso diverse tonnellate di rifiuti. I punti di abbandono sono sempre gli stessi e per questo l’amministrazione deve intervenire. Ora quanto costerà ai cittadini diquesta enormedi. Certamente lo straordinario a questi fantastici operai, che nonostante il caldo terribile, hanno rimosso i rifiuti, evitando che fossero incendiati come accaduto in località Cardinale, dove abbiamo documento ben due incendi. Non è possibile che gli interventi diavvengano quando la situazione diviene insostenibile.