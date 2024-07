Ora tutti a tifare per Rambaldi Quinto a Tokyo sogna la medaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La città estense applaude per la finale olimpica conquistata da Lucanel canottaggio ed attende l’esordio di Marta Bertoncelli nella canoa slalom. Nella giornata inaugurale dei giochi olimpici di Parigi 2024, tenutesi sabato, riservata alle prime batterie di qualificazione, l’Italia del canottaggio piazza in finale il quattro di coppia maschile con il ferrarese Luca ‘Rambo’. I campioni europei in carica della specialità Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Chiumento e appunto con Luca, al rientro sul quadruplo a tre anni di distanza dall’esperienza di2020, vincono la loro eliminatoria. Una gara che gli ha visti primeggiare dopo un emozionante testa a testa con la Polonia, che si risolve con il primo posto azzurro per poco più di un secondo di vantaggio.