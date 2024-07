Napoli | Cinque rapine tra febbraio e marzo 2024 | arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024). Commiserorapinte tra i quartieri cittadini di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli e i comuni di San Giorgio a Cremano e Sant’Anastasia. Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica. A finire in manette per effetto della misura cautelare due indagati rispettivamente di 47 e 27 anni. A darne notizia una comunicazione della Questura disu delega del Procuratore distrettuale. I due sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di più casi di rapina pluriaggravata, consumata o tentata, detenzione e porto abusivo di armi, nonché simulazione di reato.