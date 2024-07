Martinenghi dopo l’oro alle Olimpiadi | Ecco perché non canto l’inno sul podio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri rana a Parigi 2024. Ma il 24enne nuotatore di Varese finisce al centro di una polemica, una volta salito sul podio per la premiazione, non canta l'inno nazionale italiano. Ma è lui stesso a spiegare i motivi della sua scelta nel post gara, intervistato da Rai Sport. Martinenghi spiega perché non canta l'inno: "Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul podio e sentire l'inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia."