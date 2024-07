LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | attesa per l’ottavo di finale di Manuel Lombardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 E’ uscita purtroppo di scena immediatamente Veronica Toniolo. La numero 12 del ranking, sfortunata nel sorteggio, ha lasciato strada alla temibile giapponese Funakubo. Perveloce vittoria sul polacco Stodolski. Il piemontese tornerà tra circa mezz’ora sul Mat 2 per il suo ottavo. 11:16 Con la vittoria dell’uzbeka Aminova il tabellone dei -57 kg femminili si allinea agli ottavi. Questi gli incontri che inizieranno a breve: Deguchi (CAN) – Jimenez (PAN) Perisic (SRB) – Lien (TPE) Cysique (FRA) – Esteves (GUI) Funakubo (JPN) – Bilodid (UKR) Huh (KOR) – Nelson Levy (ISR) Lkhagvatogoo (MGL) – Starke (GER) Silva (BRA) – Pardayeva (TKM) Liparteliani (GEO) – Aminova (UZB) 11:13 Andrew Thomas Mlugu (TAN) sigla l’ippon decisivo e raggiunge agli ottavi il transalpino Joan-Benjamin Gaba.