Judo Lombardo bloccato ai quarti da Gjakova e da un pessimo arbitraggio Resta viva la strada per il bronzo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non se ne esce. Dopo Odette Giuffrida, anche Manueldeve fare i conti con scelte arbitrali oltremodo penalizzanti che lo estromettono dalla corsa alla medaglia d’oro nella categoria -73 kg diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’azzurro, uno dei favoriti della vigilia per il podio, è stato sconfitto aidi finale dall’ostico kosovaro Akile dovrà dunque passare dai ripescaggi per cercare di agguantare almeno il. Non si può nascondere però una forte delusione per quello che poteva essere il percorso del piemontese, capace di sbarazzarsi nei primi due turni per punteggio tecnico del polacco Adam Stodolski (waza-ari awasete ippon in 1’32”) e del thailandese Masayuki Terada (waza-ari dopo 3’04”). Nella finale della Pool B, l’argento iridato di Doha 2023 ha poi fronteggiato il campione europeo open in carica.