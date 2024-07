In Musica per il sociale per promuovere giovani artisti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) ‘Inper il’ per. La magia dellaorchestrale torna a incantare grandi e piccini con la terza edizione di ‘Inper il’, frutto di una collaborazione tra Inps, Roma Tre Orchestra e Ministero della Cultura e volto alla promozione dei. L’evento, che si terrà stasera alle 20.30 presso il Convitto Vittorio Locchi in via Carlo Spinola 11, promette una serata di narrazioni orchestrali che trasporteranno il pubblico in un mondo di immaginazione e avventura. Roma: Inper ilperIl programma della serata include alcuni dei capolavori più amati del repertorio orchestrale. Si inizierà con il celebre ‘L’apprendista stregone’ di Paul Dukas, un brano ricco di suspense e fascino che narra le avventure magiche e gli incidenti dell’apprendista mentre lotta con le scope animate.