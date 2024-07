In auto con gli amici poi la tragedia | Arianna muore a 16 anni dopo una giornata al mare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)a 16laal. Un incidente terribile: ha portato via la vita diCuccato, studentessa liceale. La ragazza viaggiava a bordo di un’mobile insieme ad altri. La loro macchina è uscita di strada ribaltandosi.è morta pocol’incidente. Feriti e ricoverati in ospedale gli altri ragazzi. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della notte tra il 28 e il 29 luglio. La notizia ha lasciato distrutta la famiglia della ragazza, il padre è un artigiano conosciuto.abitava in un paesino della provincia di Padova. Quella di ieri era stata unadi spensieratezza. Pii il drammatico epilogo.