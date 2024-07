I Comuni e i disabili | le barriere architettoniche non dovrebbero esistere da 38 anni ma nessuno in Lombardia le toglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio 2024 – La legge statale che li ha resi obbligatori risale al 1986, quella regionale al 1989. Eppure, a distanza di 38dalla prima disposizione e a 35 dalla seconda, ilombardi che hanno approvato un Piano per l’Eliminazione delle(Peba) sono 221 su 1.506: uno su sette. E nell’elenco di quelli che non hanno ancora provveduto ci sono quasi tutti icapoluogo di provincia. Questo è quanto emerge dall’ultima “Relazione valutativa“ sull’eliminazione delleredatta dall’assessorato allatà della Regione e illustrata alla Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale. Nel dettaglio, tra i capoluoghi di provincia, solo Brescia e Milano hanno già adottato un Peba: gli altri dieci non ancora.