Hiv ed Epatite C nuovo test salivare | come funziona Testimonial del progetto Jenny De Nucci

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio 2024 – HIV edC? Da oggi si possonoare in tutta sicurezza e in totale privacy a casa propria. Grazie all’Anlaids Lombardia la prevenzione diventa più semplice e accessibile. L’obiettivo è promuovere la cultura del benessere, portando la pratica dele del controllo regolaregesto comune, a sostegno della salute di ciascuno e di tutti. Il‘A CASA MIO’ è ildelivery che prevede la consegna a casa del kit diHIV e HCV e il counseling telefonico gratuito (al numero 02 33608680/83) di un operatore prima, durante e dopo l’esecuzione del. Un modo sicuro, rapido, facile e rispettoso della privacy per tutti e tutte.