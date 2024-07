FREE di Calvin Harris e Ellie Goulding è fuori dal 26 luglio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal 262024 Ritorna la coppia multiplatino nominata ai Grammy Awards per la loro collaborazione da milioni di stream “Miracle”!, infatti è in radio e in digitale “”, il nuovo irresistibile singolo del dj/producer multiplatino vincitore di un Grammy Awardse della cantautrice britannica dalla voce inconfondibile” diedDa venerdì 26, è in radio e in digitale “”, il nuovo irresistibile singolo del dj/producer multiplatino vincitore di un Grammy Awardse della cantautrice britannica dalla voce inconfondibile. “” è il quarto brano pubblicato in duo dagli artisti.