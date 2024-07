Far West in centro La guerra fra pusher spaventa i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) BRIVIO (Lecco) Il nuovo Fardella droga. Il confine della frontiera dello spaccio è l’Adda: da una parte la provincia di Bergamo, dall’altra il Meratese, crocevia tra Brianza e hinterland di Lecco. In mezzo Brivio, dove è in atto unasenza esclusione di colpi traper il controllo delle piazze dell’importante snodo dello smercio di sostanze proibite. Prende sempre più corpo l’ipotesi dello scontro tra spacciatori per l’aggressione a colpi di machete dell’altra mattina all’alba, inpaese, di fronte al municipio, costato quasi l’uccisione di due marocchini di 34 e 32 anni, che risiedono proprio nella Bergamasca. Il primo, ferito alla femorale e al torace, ha rischiato di morire dissanguato: è stato operato d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e resta ricoverato in prognosi riservata.