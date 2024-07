Elezioni provinciali e progetti per i territori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) VIAREGGIO La foto è suggestiva. Una terrazza, il tramonto e la linea del mare (o dell’infinito) sulle sfondo. In primo piano, invece, due sindaci: quello viareggino, Giorgio Del Ghingaro, e quello lucchese Mario Pardini. Poi quel riferimento alledi secondo livello: votano i sindaci e i consiglieri in carica e il loro voto è ’’ponderato“ (ovvero è proporzionale al numero di cittadini che il consigliere comunale e il sindaco rappresentano all’interno dell’intero corpo elettorale della Provincia). In molti ieri nel vedere il post di Del Ghingaro hanno pensato ad un endorsement per Pardini. In realtà a leggere bene il sindaco di Viareggio ha tenuto a precisare sia "fondamentale evitare che questesiano considerate semplicemente un trampolino di lancio per le futureregionali.