Cosa vedere a Praga | 5 attrazioni da non perdere

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quando si parla di turismo noi italiani siamo un po’ gelosi del nostro Belpaese e siamo sicuri di avere le città più belle del mondo. In effetti è difficile contrastare questa affermazione, ma questo non significa certo che non ci siano città meravigliose per cui vale la pena di uscire dai confini nazionali. Fra queste c’è, capitale della Repubblica Ceca, che ormai da anni attira sempre più turisti incantandoli con il suo fascino romantico. Passeggiare per le stradine dal manto a ciottoli del centro e perdersi nei meandri dei quartieri storici, attraversando i meravigliosi ponti che sovrastano il fiume Moldava, offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Per chi desidera esplorare al meglio questa splendida città è essenziale pianificare un itinerario che includa i principali punti di interesse. Ecco quindi una lista delle cinqueda non. 1.