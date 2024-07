Commercio estero extra Ue a giugno export -08% su mese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (askanews) – A, l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesiUe, una riduzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-3,5%) rispetto alle esportazioni (-0,8%). La contrazione su base mensile dell’riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione di beni strumentali (+5,9%), ed è dovuta alle minori vendite di beni di consumo durevoli (-18,5%), energia (-17,8%) e beni intermedi (-2,5%). Dal lato dell’import, a esclusione di beni di consumo durevoli (+0,6%), si rilevano riduzioni congiunturali diffuse, le più ampie per energia (-8,3%) e beni intermedi (-3,3%).