Come è stata uccisa Heather Barnett la vicina di Danilo Restivo | la firma di un serial killer

(Di lunedì 29 luglio 2024)si vede nella serie Per Elisa – il caso Claps,, ladi casa inglese difuin casa sua dallo stesso, dopo aver accompagnato i due figli a scuola. Quello che la serie non mostra però è che lafu colpita a martellate sulla testa, poile tagliò la gola, spostò il suo cadavere da una stanza all’altra e completò il suo lavoro asportandole i seni e mettendole due ciocche di capelli tra le mani. Una di queste ciocche apparteneva ad, l’altra ad un’altra persona. A ritrovare il cadavere di, furono i suoi figli, al ritorno dalle lezioni. Ma proviamo a ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell’omicidio della sarta, che viveva a Bournemouth, nella casa di fronte a quella in cui abitavano l’assassino di Elisa Claps e sua moglie.