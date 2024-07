Bomba d’acqua sulla piana del Gaver esondano affluenti del Caffaro | allagamenti e detriti in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Brescia, 29 luglio 2024 – Caldo africano, ma anche temporali di calore improvvisi. E così, nella notte tra domenica e lunedì, violenti piogge si sono abbattute su alcune zone della Valsabbia, nel Bresciano: tredel fiumesi sono riempitie sono esondati poco dopo la mezzanotte.si sono registrati nelladel: strade e cantine si sono allagate, ma non ci sono stati feriti. Un'ondata die fango si è riversata, che ora sarebbe inagibile. I vigili del fuoco di Breno, Bagolino e Brescia in queste ore sono al lavoro per gli interventi di ripristino.