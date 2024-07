Battiti Live | la scaletta della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovo appuntamento su Canale 5 con, lo show musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli. Questa sera va in onda la, dal Castello Aragonese di Otranto. Ecco laserata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco. Fedez ed Emis Killa Gianna Nannini Ricchi e Poveri La Rappresentante di Lista LDA Noemi Achille Lauro ComaCose Holden Ermal Meta Gabry Ponte Piero Pelù Arisa Capo Plaza Leo Gassmann Il Tre Zerb Per quanto riguarda le performance on the road da alcune delle località turistiche più apprezzatePuglia, ci sarà Irama da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele.2024: quando va in onda su Canale 52024 si è svolto, tra Molfetta e Otranto, dal 21 giugno al 7 luglio.