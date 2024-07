Basket femminile gli Stati Uniti dominano il Giappone nel loro primo match alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Glinon falliscono il debutto neldi Parigi 2024! Le detentrici dell’oro battono nettamente ilper 102-76 nel remake della finale di Tokyo 2021 che apriva il gruppo C, grazie ad un secondo tempo di sostanza dove le statunitensi sono scappate nel punteggio senza più voltarsi. 24 punti e 13 rimbalzi di A’Ja Wilson e 22 punti di Breanna Stewart trascinano gli USA, con 24 punti di Maki Takada e 17 di Mai Yamamoto tra le fila delle asiatiche. Botta e risposta in avvio di(4-4), con gliche provano a dare unmini-strappo (10-4). Ilsi rifà subito sotto (12-9), con le americane che piazzano un altro break di 7-0 per andare in doppia cifra di vantaggio (19-9).