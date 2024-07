Anziani otto su dieci rimarranno in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) I nostri preziosi vicini di casa, di strada e piazza, o di piccole soste al bar o file nei supermercati, per non parlare della posta e della banca. I nostrisono spesso compagni silenziosi dei nostri condomini e delle nostre giornate, talvolta, parenti che non sappiamo davvero cosa fanno e come stanno. A conti fatti, demograficamente parlando, quasi il 30% della nostragigliata. Col caldo di questa stagione quante domande non dette possiamo cogliere sui loro volti e anche nei loro silenzi. Come dare loro una mano? La Comunità di Sant’Egidio offreconsigli se hai una vicina o un vicino. Se nella sua cassetta delle lettere si accumula la posta: verifica se è in vacanza. Ha le finestre sempre chiuse? Bussa alla porta di casa. Se poi noti che le luci e la Tv sono sempre spente: fai una telefonata.