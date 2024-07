Tennis Rafael Nadal piega Fucsovics in tre set e sfiderà Djokovic alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Lo spagnoloapproda al secondo turno del torneo di singolare maschile deldi Parigi 2024, dove affronterà, in una sfida attesissima sin dal giorno del sorteggio, il numero 1 del seeding, il serbo Novak: l’iberico, sulla tanto amata terra rossa dei campi del Roland Garros,il magiaro Martoncon lo score di 6-1 4-6 6-4 in due ore e 32 minuti. Il primo set inizia come meglio non potrebbe per, che nel secondo game strappa la battuta a quindici al magiaro e scappa subito sul 2-0. L’iberico conferma lo strappo a zero nel terzo game, mentre nel quinto va sotto 15-30, ma si cava d’impaccio con tre punti consecutivi.non si placa e rimonta anche nel sesto game, strappa ai vantaggi il servizio all’ungherese, e poi va a chiudere sul 6-1 in 32?.