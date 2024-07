Paura a Ponte Mammolo | fiamme e fumo vicino alle case Incendi da nord al litorale | FOTO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Ancora una giornata di fuoco ein tutta Roma e provincia con un pomeriggio che ha mandato in tilt vigili del fuoco e volontari di protezione civileprese con una serie infinita di interventi daa sud della Capitale. Tra i i principali fronti di fuoco, quello sviluppato a Colli Aniene, in zona, ma anche Prima Porta, La Storta, Cesano e Aprilia. A bruciare sterpaglie, ma anche discariche abusive di rifiuti in diverse aree che generano sospetto su eventuali roghi dolosi sempre difficili da accertare. Dopo i roghi dello scorso anno a, nel quadrante est di Roma, con 16mila metri quadrati a fuoco ad agosto dello scorso anno all'interno di una discarica abusiva dove sorgevano baracche di senza fissa dimora. La storia si ripete anche oggi, con un'alta colonna divisibile in tutta Roma Est.