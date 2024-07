Parigi 2024 judo | Piras si ferma agli ottavi nei -66 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Matteochiude la propria avventura alle Olimpiadi didi finale delnella categoria di peso -66 kg maschile. L’azzurro, classe 1993 e nato a Torino, dopo aver vinto l’incontro d’esordio con il peruviano Postigos, si è dovuto arrenderedi finale per mano del serbo Buncic, dicendo addio al sogno mede. Ma il suo motto è “volere è potere”, e dunque se vorrà potrà qualificarsi per il 2028 e riprovarci a Los Angeles All’Arena di Campo di Marte l’azzurro parte bene ai sedicesimi di finale contro un avversario comunque insidioso come il peruviano Juan Postigos.mette a segno subito un waza-ari e si porta avanti 1-0, questo gli consente di gareggiare con maggior tranquillità da lì in avanti.