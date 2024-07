One Piece Odyssey sbarca su Nintendo Switch con la deluxe edition

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 luglio 2024) Altra notiziona per gli appassionati di videogiochi: Onesucon laOne, il gioco che ha già conquistato i cuori dei fan della saga su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, fa il suo trionfale ingresso anche sulla console. Questa volta, però, si presenta in una veste ancora più ricca e avvincente: la. Questa edizione speciale non solo porta con sé tutto il fascino dell’avventura originale ma arricchisce l’esperienza di gioco con lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”, annunciato oggi daattraverso una nota ufficiale. Onesulla-Ansa-Notizie.comLadi Oneoffre ai giocatori un motivo in più per immergersi nel mondo fantastico creato da Eiichiro Oda.