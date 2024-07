Olimpiadi 1 4 miliardi per gareggiare nella Senna con batteri e acqua sporca | nuotatori furiosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Il nuoto in acque libere alledi Parigi 2024 rischia di diventare un vero e proprio caso. Il motivo? La scelta di disputare le gare nel fiume più importante di Parigi, la. Nuotare nelle acque dellaè vietato da oltre un secolo a causa della scarsa qualità dell’ma, in vista delle, gli organizzatori hanno condotto una serie di operazioni (1.4investiti) affinchè Gregorio Paltrinieri e colleghi potesseroin sicurezza. In giornata era previsto un allenamento di triathlon, la cui parte insi sarebbe dovuta svolgere, frazione poi annullata dopo un incontro di verifica sulla qualità dell’. I test giornalieri sulla qualità dell’all’inizio di giugno hanno indicato livelli non sicuri diE. coli, seguiti da recenti miglioramenti.