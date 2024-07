Nuova vita per piazza Brunelleschi Parte la completa riqualificazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024)perche si avvia verso una. L’intervento, al via da domani, prevede la realizzazione di unapavimentazione colorata in asfalto grigio e di un’isola pedonale con pavimentazione in pietra, ma anche l’incremento del verde urbano con nuove aiuole e un albero aggiuntivo rispetto a quelli attuali. Nellasaranno installate anche nuove panchine, mentre sarà salvaguardata l’offerta di stalli di sosta. L’importo dei lavori è di 412mila euro. Si tratta di un intervento che punta a combattere l’ormai cronico stato di degrado che ha caretterizzato lasede della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli studi di Firenze. I primi lavori di rifacimento erano già scattati a partire da gennaio con i ripristini puntuali della carreggiata.