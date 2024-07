Nuoto Thomas Ceccon e Benedetta Pilato non brillano Razzetti in Finale nei 400 misti alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Calato il sipario sulla seconda giornata di batterie delin corsia di queste2024 di Parigi. Nella “Paris La Defense Arena” abbiamo assistito a un day-2 di heat in cui sono le presenze azzurre non sono mancate, con i nostri portacolori in cerca di riscontri cronometrici all’altezza della situazione per centrare la qualificazionegare della sessione serale.non hanno rubato l’occhio, ma saranno in semi. Il campione veneto nei suoi 100 dorso ha nuotato il 12° tempo di 53.45 e si è gestito fin troppo, rischiando qualcosa in termini di qualificazione. Alla fine tutto è andato per il meglio, ma nel penultimo atto servirà cambiare registro. Batterie in cui l’ungherese Hubert Kos ha ottenuto il miglior tempo di 52.78 davanti al sudafricano Pieter Coetze (52.90) e al greco Apostolos Christou (52.95).