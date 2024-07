Non è giusto che regole sono? Ritiro di Sinner Djokovic sbotta | un caso a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Novakha iniziato la sua caccia alla medaglia d'oro olimpica - unico trionfo che manca nella sua impareggiabile bacheca - con una vittoria facile nel match d'esordio del torneo di tennis. In soli 54 minuti, il campione serbo ha sconfitto l'australiano Matthew Ebden, che è stato scelto per giocare il singolare dopo ildi Andy Murray. Maal termine della partita ha sollevato dubbi sul ripescaggio, nonostante fosse vantaggioso per lui, criticando ledell'ITF e citando anche i casi di Jannike Matteo Berrettini. Durante il match, Ebden, che è uno dei migliori doppisti al mondo, è arrivato al punto di offrire la sua racchetta a uno spettatore per la frustrazione. Già, per lui Nole era ingiocabile. Ufficialmente ritirato dal singolare da quasi due anni, Ebden stesso è apparso sorpreso dalla decisione dell'ITF di schierarlo.